Migranti, nessun processo per Carola Rackete: gip accoglie la richiesta di archiviazione per la comandante della Sea Watch (Di mercoledì 19 maggio 2021) nessun processo per Carola Rackete. La comandante della Sea Watch che speronò la motovedetta della Guardia di finanza per entrare nel porto di Lampedusa con 42 Migranti a bordo, dopo il blocco imposto dall’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, aveva il “dovere di salvare delle vite”. Lo ha deciso la gip di Agrigento, Alessandra Vella, che ha accolto la richiesta e le motivazioni della Procura. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021)per. LaSeache speronò la motovedettaGuardia di finanza per entrare nel porto di Lampedusa con 42a bordo, dopo il blocco imposto dall’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, aveva il “dovere di salvare delle vite”. Lo ha deciso la gip di Agrigento, Alessandra Vella, che ha accolto lae le motivazioniProcura. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

