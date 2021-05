Migranti, neonato salvato in mare: l’immagine simbolo della crisi in Spagna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un militare della Guardia Civil salva un neonato in mare. E’ l’immagine simbolo della crisi che si sta vivendo l’enclave spagnola di Ceuta, nei giorni in cui dal Marocco migliaia di cercano di raggiungere la Spagna. Sui media spagnoli Juan Francisco, agente del Gruppo Speciale di Attività Subacquee della Guardia Civile (GEAS), ha raccontato non solo la durezza di quell’immagine ma anche la terribile situazione che si sta vivendo a Ceuta. “Abbiamo preso il bambino, era congelato, freddo, non si muoveva …”, ha detto, spiegando che la madre portava il bambino sulla schiena come fanno molti altri genitori. “È stato traumatico”, ha assicurato. Postata su Twitter, la foto in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di like e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un militareGuardia Civil salva unin. E’che si sta vivendo l’enclave spagnola di Ceuta, nei giorni in cui dal Marocco migliaia di cercano di raggiungere la. Sui media spagnoli Juan Francisco, agente del Gruppo Speciale di Attività SubacqueeGuardia Civile (GEAS), ha raccontato non solo la durezza di quelma anche la terribile situazione che si sta vivendo a Ceuta. “Abbiamo preso il bambino, era congelato, freddo, non si muoveva …”, ha detto, spiegando che la madre portava il bambino sulla schiena come fanno molti altri genitori. “È stato traumatico”, ha assicurato. Postata su Twitter, la foto in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di like e ...

