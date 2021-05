Migranti marocchini entrano a nuoto a migliaia nell'enclave spagnola di Ceuta: neonati salvati in mare (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si buttano in mare a migliaia, anche con i figli neonati in braccio, disperati di perdere l'attimo atteso per anni per fuggire dal Marocco ed entrare nell'enclave spagnola di Ceuta e di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si buttano in, anche con i figliin braccio, disperati di perdere l'attimo atteso per anni per fuggire dal Marocco ed entraredie di...

Advertising

chetempochefa : “Migliaia di migranti marocchini stanno cercando di raggiungere via mare Ceuta. Purtroppo succedono degli incidenti… - MediasetTgcom24 : Migranti marocchini raggiungono a nuoto l'enclave spagnola di Ceuta, neonato salvato in mare #ceuta… - Marcell77640487 : RT @fratotolo2: Dopo l’invasione di 8.000 #migranti marocchini, il premier #Sanchez viene così accolto a #Ceuta. #Spagna #immigrazione ht… - GianniLella : RT @chetempochefa: “Migliaia di migranti marocchini stanno cercando di raggiungere via mare Ceuta. Purtroppo succedono degli incidenti. Un… - Carmela_oltre : RT @chetempochefa: “Migliaia di migranti marocchini stanno cercando di raggiungere via mare Ceuta. Purtroppo succedono degli incidenti. Un… -