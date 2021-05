Migranti, le immagini della crisi senza precedenti tra Marocco e Spagna. Un agente salva un bambino in mare – Foto e video (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una crisi migratoria senza precedenti nelle acque di Alborán, tra Spagna e Marocco. Le immagini che arrivano in queste ore raccontano di migliaia di persone che tentano di raggiungere l’Europa attraverso l’enclave spagnola di Ceuta: chi con mezzi di fortuna, chi a nuoto, in migliaia si sono tuffati nella parte più a ovest del Mediterraneo. La Croce Rossa e le ong sul posto hanno salvato numerosi neonati trasportati in acqua dalle famiglie, che hanno disperatamente approfittato del momento di tensione tra i due governi per superare l’esercito al confine. Negli ultimi due giorni, sono state 8 mila le persone che sono entrate a Ceuta, oltre 1.500 delle quali sono minori: metà di queste, secondo El Paìs, sono state riportate in Marocco. May 18, 2021 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 maggio 2021) Unamigratorianelle acque di Alborán, tra. Leche arrivano in queste ore raccontano di migliaia di persone che tentano di raggiungere l’Europa attraverso l’enclave spagnola di Ceuta: chi con mezzi di fortuna, chi a nuoto, in migliaia si sono tuffati nella parte più a ovest del Mediterraneo. La Croce Rossa e le ong sul posto hannoto numerosi neonati trasportati in acqua dalle famiglie, che hanno disperatamente approfittato del momento di tensione tra i due governi per superare l’esercito al confine. Negli ultimi due giorni, sono state 8 mila le persone che sono entrate a Ceuta, oltre 1.500 delle quali sono minori: metà di queste, secondo El Paìs, sono state riportate in. May 18, 2021 ...

Advertising

repubblica : L'arrivo in massa di migranti Ceuta, per immagini - LaSkilly : Sono immagini dolorose, persone in acqua che cercano solo una vita dignitosa, come ognuno di noi farebbe al loro po… - AMC11076378 : RT @galatacla: Vedendo le immagini assurde di decine di migranti che arrivano a nuoto sulle spiagge di Ceuta e accolti a randellate dalla p… - GiusiCollura : RT @galatacla: Vedendo le immagini assurde di decine di migranti che arrivano a nuoto sulle spiagge di Ceuta e accolti a randellate dalla p… - ValentCastello : RT @R_I_S_P_E_T_T_O: ci invadono questi pericolosi individui L'arrivo in massa di migranti Ceuta, per immagini -