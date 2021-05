Migranti | Lamorgese | “Proposta nuovo patto Ue non soddisfacente per l’Italia”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Immigrazione in Italia ed Europa. ”Le proposte contenute neleuropeo per l’immigrazione e l’asilo non sono soddisfacenti per Italia” ha detto la ministra dell’Interno, Luciana, in audizione davanti al l Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio. ”Stiamo lavorando per riattivare ildi Malta e a breve presenteremo un protocollo intenti” aggiunge. ‘Un altro capitolo centrale del contrasto all’immigrazione illegale è l’organizzazione dei rimpatri: chi non ha titolo per entrare nel nostro Paese deve essere rimpatriato, ma l’attuazione di questo principio è resa difficile dalla complessità tecnica della procedura. In tale settore riteniamo essenziale un maggiore sforzo dell’Ue sia nel ...