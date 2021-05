Migranti, Lamorgese “Il nuovo patto Ue non è soddisfacente” (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E in atto la discussione a livello Ue sul nuovo patto di asilo, non possiamo non tenere conto che da tempo è maturata la consapevolezza che le politiche migratorie richiedono una elaborazione articolata che tiene conto del contesto internazionale. Perseguiamo con spirito costruttivo, ma anche con determinazione l'evoluzione del quadro Ue senza perdere di vista gli interessi del nostro Paese”. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in audizione presso il Comitato Schengen. “Il negoziato è in corso, si tratta di un progetto ambizioso che dovrebbe instaurare un quadro sostenibile e duraturo di gestione delle politiche migratorie e di asilo. La commissione ha elaborato un pacchetto di misure ampio e diversificato, ma crediamo che l'attuale formulazione non possa ritenersi soddisfacente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E in atto la discussione a livello Ue suldi asilo, non possiamo non tenere conto che da tempo è maturata la consapevolezza che le politiche migratorie richiedono una elaborazione articolata che tiene conto del contesto internazionale. Perseguiamo con spirito costruttivo, ma anche con determinazione l'evoluzione del quadro Ue senza perdere di vista gli interessi del nostro Paese”. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana, in audizione presso il Comitato Schengen. “Il negoziato è in corso, si tratta di un progetto ambizioso che dovrebbe instaurare un quadro sostenibile e duraturo di gestione delle politiche migratorie e di asilo. La commissione ha elaborato un pacchetto di misure ampio e diversificato, ma crediamo che l'attuale formulazione non possa ritenersi...

