Migranti: Forza Italia all'attacco. Gasparri, Italia blocchi frontiere come la Spagna. Occhiuto critica la Ue (Di mercoledì 19 maggio 2021) Continua l'assordante silenzio delle sinistre e delle associazioni pro Migranti Italiane in merito all'Iniziativa del governo socialista del premier spagnolo Sanchez, che ha inviato esercito e blindati per bloccare i Migranti a Ceuta L'articolo proviene da Firenze Post.

