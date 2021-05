Migliora situazione e si apre fronte vaccini giovani: maturandi, il 28 12enni con sì di Ema (Di mercoledì 19 maggio 2021) Immunizzata più del 15% della popolazione. Oltre a completare in fretta i più fragili, si comincia a pensare ai più giovani, in vista della ripresa della scuola a settembre. Prosegue la discesa della ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Immunizzata più del 15% della popolazione. Oltre a completare in fretta i più fragili, si comincia a pensare ai più, in vista della ripresa della scuola a settembre. Prosegue la discesa della ...

Advertising

baloi361 : RT @dukana2: Vi starete chiedendo ??perché la situazione in #Basilicata non migliora? Perché hanno un tasso di contagiosità 4 VOLTE PIÙ ALTO… - cdghietta : RT @dukana2: Vi starete chiedendo ??perché la situazione in #Basilicata non migliora? Perché hanno un tasso di contagiosità 4 VOLTE PIÙ ALTO… - dukana2 : RT @dukana2: Vi starete chiedendo ??perché la situazione in #Basilicata non migliora? Perché hanno un tasso di contagiosità 4 VOLTE PIÙ ALTO… - gioporce : RT @dukana2: Vi starete chiedendo ??perché la situazione in #Basilicata non migliora? Perché hanno un tasso di contagiosità 4 VOLTE PIÙ ALTO… - davide93714530 : @MarcoZH11 2/2 se la situazione non migliora inter servirebbe un altro aumento do capitale il socio può diluendo le quota di Suning -