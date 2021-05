Mick-Schumacher: è privo dalle critiche social? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il pilota dell’Haas Mick-Schumacher ha un talento che avrà bisogno di sviluppare per renderlo ancora più forte e maturo. Se il collega di squadra Nikita Mazepin è bersaglio delle più aspre critiche social Mick vive una condivisione e un apprezzamento via social forse anche troppo eccessivo. Naturalmente tutto questo affetto è dato dal fatto di essere il figlio di una leggenda della F1 come Michael Schumacher che ha scritto le pagine più belle della Ferrari. Mazepin Haas: un pilota in piena crescita Mick-Schumacher: un pilota molto amato Mick Schumacher sta già mostrando che ha alti margini di sviluppo come piota. Ma la domanda è: la mancanza di critiche potrà far bene al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il pilota dell’Haasha un talento che avrà bisogno di sviluppare per renderlo ancora più forte e maturo. Se il collega di squadra Nikita Mazepin è bersaglio delle più asprevive una condivisione e un apprezzamento viaforse anche troppo eccessivo. Naturalmente tutto questo affetto è dato dal fatto di essere il figlio di una leggenda della F1 come Michaelche ha scritto le pagine più belle della Ferrari. Mazepin Haas: un pilota in piena crescita: un pilota molto amatosta già mostrando che ha alti margini di sviluppo come piota. Ma la domanda è: la mancanza dipotrà far bene al ...

Advertising

giustoferronato : Raikkonen, un consiglio a Mick Schumacher per il suo primo GP a Montecarlo? 'Resta in pista e non distruggere la ma… - FormulaPassion : #F1 | Nikita #Mazepin non ha paura delle barriere dello storico circuito di #MonacoGP, malgrado abbia iniziato la s… - automotorinews : ??? Nikita #Mazepin spazza via le critiche e parla del suo rapporto con Mick #Schumacher #F1 #MonacoGP - mickeypiastri : @jules_trusevic @f1_nic M- Mick Schumacher A- Ayrton Senna J- Jenson Button A- Antonio Giovinazzi - ImpieriFilippo : RT @ImpieriFilippo: Ben Fatto, Super Max Verstappen è in Pole Position davanti a Hamilton, Bottas, quarto Leclerc e ottavo Sainz. Mick Schu… -