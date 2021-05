Michelle Hunziker saluta Franco Battiato con un ricordo su La Cura | Eri così protettivo

Advertising

yahoo_italia : Michelle Hunziker, toccante messaggio per Battiato - RaffaellaPivato : Michelle Hunziker, toccante messaggio per Battiato - VittorioCoppo15 : RT @dea_channel: la divina Michelle Hunziker a strisce colorate ???????????????? - horny_for_celeb : RT @dea_channel: la divina Michelle Hunziker a strisce colorate ???????????????? - BobP69 : RT @dea_channel: la divina Michelle Hunziker a strisce colorate ???????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Ancheha voluto dire addio a Franco Battiato : la conduttrice ha svelato che è legatissima al brano La Cura che le fu dedicato all'inizio della sua carriera da Franco Tuzio, il suo manager ...'E adesso lo svarione d'autore, in un certo senso anche d'autrice':annuncia così il servizio di Striscia la Notizia sullo scivolone di Barbara D'Urso in una recente puntata di Pomeriggio 5 . Insomma, tutto su Canale 5 (la puntata del tg satirico è ...“Grazie maestro Battiato per le emozioni che ci hai regalato”, è la conclusione del lungo messaggio in memoria di Franco Battiato di ...Michelle Hunziker ha ricordato Franco Battiato rivelando il legame che esiste tra il brano La cura e una persona a lei molto cara, scomparsa qualche anno fa. Anche Michelle Hunziker ha voluto dire ...