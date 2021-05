Meteo Roma del 19-05-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 maggio 2021)AM ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo instabile con Cieli nuvolosi e piogge su Triveneto e Lombardia più stabile altrove al pomeriggio ancora qualche pioggia sul Triveneto sereno parzialmente nuvoloso sul resto del Nord in serata nessuna variazione al centro al mattino nuvolosità variabile con qualche pioggia isolate in Umbria al pomeriggio cieli sereni o parzialmente nuvolosi nelle ore serali vengono rinnovate condizionistabili al sud giornata stabile al mattino avremo c’è lì per lo più sereni parzialmente nuvoloso sulla Sardegna al pomeriggio vengono rinnovati condizionistabili con cieli sereni e parzialmente nuvoloso su Sardegna e campagna nessuna variazione virile in serata temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento le previsioni del tempo sulla ...