Meteo oggi mercoledì 19 maggio: precipitazioni su parti del nostro Paese (Di mercoledì 19 maggio 2021) Meteo oggi mercoledì 19 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal maltempo sul Centro Nord per via dell’arrivo di una perturbazione. Le previsioni del tempo. Per la giornata di oggi mercoledì 19 maggio il bollettino Meteo prevede del brutto tempo sulle zone del Centro Nord. Su tali aree si potrebbero verificare alcuni rovesci sia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 19 maggio 2021)19: la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal maltempo sul Centro Nord per via dell’arrivo di una perturbazione. Le previsioni del tempo. Per la giornata di19il bollettinoprevede del brutto tempo sulle zone del Centro Nord. Su tali aree si potrebbero verificare alcuni rovesci sia L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - MarcelloArresto : RT @filippothiery: Oggi finestra meteo-fotografica a dir poco colorata, a commentare alcune delle fioriture di stagione che, rompendo gli i… - ilGiunco : Il meteo in Maremma: le previsioni del 19 maggio - ProtCivComuneFi : Previsioni oggi #meteo #Lamma #firenze: pioggia e schiarite min 13 max 22 - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA -