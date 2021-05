Meteo Italia al 3 giugno: prima Anticiclone Africano, poi PEGGIORA (Di mercoledì 19 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Abbiamo analizzato, negli ultimi giorni, le varie proiezioni modellistiche soffermandoci sulla distribuzione delle Alte e delle Basse Pressioni sullo scacchiere continentale. Abbiamo sottolineato come un nuovo, probabile affondo depressionario sulla Penisola Iberica potrebbe innescare un rinforzo dell’Anticiclone Africano e conseguentemente far salire le temperature su tutte le nostre regioni. Trend Meteo climatico ampiamente confermato anche delle ultime emissioni dei principali centri di calcolo, difatti dopo qualche tentennamento ormai imminente la struttura anticiclonica dovrebbe prendere letteralmente il sopravvento determinando condizioni di bel tempo per gran parte dell’ultima settimana di maggio. Dopodiché, quando saremo a ridosso di giugno, la ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Abbiamo analizzato, negli ultimi giorni, le varie proiezioni modellistiche soffermandoci sulla distribuzione delle Alte e delle Basse Pressioni sullo scacchiere continentale. Abbiamo sottolineato come un nuovo, probabile affondo depressionario sulla Penisola Iberica potrebbe innescare un rinforzo dell’e conseguentemente far salire le temperature su tutte le nostre regioni. Trendclimatico ampiamente confermato anche delle ultime emissioni dei principali centri di calcolo, difatti dopo qualche tentennamento ormai imminente la struttura anticiclonica dovrebbe prendere letteralmente il sopravvento determinando condizioni di bel tempo per gran parte dell’ultima settimana di maggio. Dopodiché, quando saremo a ridosso di, la ...

