Mercedes-Maybach Classe S - In Italia con prezzi a partire dal 187.580 euro (Di mercoledì 19 maggio 2021) La gamma Italiana della Mercedes-Benz Classe S con le lussuose varianti Maybach, ora a listino. Dal lancio nel 2015, questa versione si è rivelata un successo, conquistando circa 60.000 clienti, ed è stata da poco rinnovata sulla base della nuova generazione dell'ammiraglia. Le varianti disponibili sono due, entrambe a benzina: la S 580 4Matic Mild Hybrid con motore V8 4.0 biturbo da 503 CV, proposta in Italia a 187.580 euro, e la S 680 (V12 da 612 CV) che costa 238.337 euro. Entrambe le motorizzazioni sono specifiche della Maybach e non sono offerte sugli altri allestimenti della Classe S. Passo da 3,39 metri. La ricetta della Mercedes-Maybach è basata sul confort dei passeggeri posteriori e punta ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 19 maggio 2021) La gammana della-BenzS con le lussuose varianti, ora a listino. Dal lancio nel 2015, questa versione si è rivelata un successo, conquistando circa 60.000 clienti, ed è stata da poco rinnovata sulla base della nuova generazione dell'ammiraglia. Le varianti disponibili sono due, entrambe a benzina: la S 580 4Matic Mild Hybrid con motore V8 4.0 biturbo da 503 CV, proposta ina 187.580, e la S 680 (V12 da 612 CV) che costa 238.337. Entrambe le motorizzazioni sono specifiche dellae non sono offerte sugli altri allestimenti dellaS. Passo da 3,39 metri. La ricetta dellaè basata sul confort dei passeggeri posteriori e punta ...

