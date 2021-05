Mercato Napoli: idea Messias, fissata la cifra da investire (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Napoli sonda il Mercato e Junior Messias è uno di quei profili trattati dal club partenopeo. Secondo Il Mattino il club azzurro ha fatto un sondaggio per il calciatore che si è messo in mostra con il Crotone. L’attaccante brasiliano ha fatto delle ottime cose alla sua prima stagione in Serie A, anche se ci è arrivato a 30 anni. In una squadra non proprio brillante, Messias è riuscito a mettersi in mostra con delle ottime giocate. Velocità e tecnica sono le sue armi migliori, così come la capacità di saltare l’uomo. Insomma Messias è un calciatore che può interessare al Napoli. Napoli su Messias: la richiesta del Crotone Prendere Messias sarebbe comunque una mezza scommessa, anche se a livello tecnico l’affare appare poco ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilsonda ile Juniorè uno di quei profili trattati dal club partenopeo. Secondo Il Mattino il club azzurro ha fatto un sondaggio per il calciatore che si è messo in mostra con il Crotone. L’attaccante brasiliano ha fatto delle ottime cose alla sua prima stagione in Serie A, anche se ci è arrivato a 30 anni. In una squadra non proprio brillante,è riuscito a mettersi in mostra con delle ottime giocate. Velocità e tecnica sono le sue armi migliori, così come la capacità di saltare l’uomo. Insommaè un calciatore che può interessare alsu: la richiesta del Crotone Prenderesarebbe comunque una mezza scommessa, anche se a livello tecnico l’affare appare poco ...

