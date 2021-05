Mercato europeo - Nuovo rimbalzo ad aprile, ma un anno fa il Covid aveva azzerato la domanda (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nuovo rimbalzo per la domanda di auto nuove in Europa. Ad aprile, secondo i dati dell'Acea, nell'area composta dai Paesi Ue-Efta e dal Regno Unito sono state registrate 1.039.819 immatricolazioni, il 255,9% in più rispetto a un anno fa: si tratta, però, di un effetto statistico dovuto al confronto con lo stesso mese dell'anno scorso, pesantemente influenzato dalle conseguenze della prima ondata della pandemia da coronavirus. Detto questo, i numeri di aprile risultano decisamente inferiori a quelli di marzo, chiuso a 1.387.924 unità, e a quelli del corrispondente periodo di due anni fa, rispetto al quale si contano quasi 300 mila registrazioni in meno. I mercati principali. Tra i principali mercati del Vecchio continente è l'Italia ad aver conseguito la miglior ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 19 maggio 2021)per ladi auto nuove in Europa. Ad, secondo i dati dell'Acea, nell'area composta dai Paesi Ue-Efta e dal Regno Unito sono state registrate 1.039.819 immatricolazioni, il 255,9% in più rispetto a unfa: si tratta, però, di un effetto statistico dovuto al confronto con lo stesso mese dell'scorso, pesantemente influenzato dalle conseguenze della prima ondata della pandemia da coronavirus. Detto questo, i numeri dirisultano decisamente inferiori a quelli di marzo, chiuso a 1.387.924 unità, e a quelli del corrispondente periodo di due anni fa, rispetto al quale si contano quasi 300 mila registrazioni in meno. I mercati principali. Tra i principali mercati del Vecchio continente è l'Italia ad aver conseguito la miglior ...

Advertising

fattoquotidiano : Il mercato europeo dell'energia elettrica è in forte squilibrio. A breve, per famiglie e imprese, si prevede un rin… - dinoadduci : Mercato europeo - Nuovo rimbalzo ad aprile, ma un anno fa il Covid aveva azzerato la domanda - PietroAgoglia : ???? La #Francia ha reso nota la rosa che prenderà parte ad #EURO2020 Torna Karim #Benzema, in un parco attaccanti d… - doomboy : @IreGarof @Marco_dreams Intanto il mercato che devi considerare è quello europeo, dato che le forniture sono state… - EnergiaOltre : Oggi il mercato europeo dell’energia elettrica è caratterizzato da un tale squilibrio da rendere inevitabile un rin… -