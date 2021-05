Mercati finanziari: negli USA è allarme inflazione, cosa aspettarsi nei prossimi mesi? (Di giovedì 20 maggio 2021) L’inflazione USA spaventa i Mercati, colpendo in modo pesante i listini della Borsa di New York, mentre le piazze finanziarie europee ne escono indenni, almeno per il momento. Il dato preoccupante è quello di aprile, con i prezzi che sono aumentati del 4,2%, ben al di sopra delle aspettative, un risultato che ha portato la FED a rivedere al rialzo le stime per il 2021. La nuova previsione della Federal Reserve indica un’inflazione al 3,4% quest’anno, decisamente più elevata in confronto al target storico del 2%. Un incremento dei prezzi di questa portata non si verificava da 8 anni, per questo motivo gli investitori sono così allarmati, in quanto se le proiezioni della Banca centrale americana dovessero rivelarsi corrette potrebbe cambiare completamente lo scenario. In particolare, il rischio è legato a una riduzione ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 20 maggio 2021) L’USA spaventa i, colpendo in modo pesante i listini della Borsa di New York, mentre le piazzee europee ne escono indenni, almeno per il momento. Il dato preoccupante è quello di aprile, con i prezzi che sono aumentati del 4,2%, ben al di sopra delle aspettative, un risultato che ha portato la FED a rivedere al rialzo le stime per il 2021. La nuova previsione della Federal Reserve indica un’al 3,4% quest’anno, decisamente più elevata in confronto al target storico del 2%. Un incremento dei prezzi di questa portata non si verificava da 8 anni, per questo motivo gli investitori sono così allarmati, in quanto se le proiezioni della Banca centrale americana dovessero rivelarsi corrette potrebbe cambiare completamente lo scenario. In particolare, il rischio è legato a una riduzione ...

