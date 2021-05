Meloni si scaglia contro il coprifuoco | “Inutile | illegittimo | allontana i turisti Va abolito oggi”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag – “Ilè una cosa totalmente. E’ una misura illegittima, in uno Stato democratico le istituzioni non possono dirti quando puoi uscire di casa“. Giorgiasiancora una voltal’odiosa e odiata restrizione, che dasi sposta dalle 22 alle 23 e che rimarrà in vigore fino al 21 giugno. “Ilnon serve a niente ai fini del contrasto della pandemia. Vae va“. Così la leader di Fratelli d’Italia, in collegamento con Mattino Cinque su Canale 5.il: “Turismo è un altro grandissimo malato” La ...