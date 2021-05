Meloni | Coprifuoco illegittimo | va abolito subito

Leggi su agi

(Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - "Ilè una cosa inutile e allontana anche i turisti, è una misura illegittima in uno Stato democratico che non ha il diritto di dirti quando puoi uscire di casa. Vae vaoggi". Lo ha detto la leader di FdI Giorgiaa Mattino Cinque. "Serve uno sforzo per garantire i vaccini non solo agli italiani in vacanza ma anche agli stranieri, sennò il turismo non lo recuperiamo più", ha esortato la presidente di Fratelli d'italia. "Quando Figliuolo dice giustamente di continuare a vaccinare gli over 60 ma poi lo Stato non ha fatto nulla per metterli in sicurezza, a me corre l'obbligo di ricordare che lo Stato è competente sulla profilassi. La responsabilità è dello Stato che dovrebbe imporsi, mentre continua a dare consigli. Figliuolo sta facendo un buon lavoro rispetto a prima ma siamo ...