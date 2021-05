Meloni cavalca ancora la xenofobia: 'Lamorgese dica se vuol far diventare l'Italia il campo profughi della Ue' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non perde un colpo se si tratta di cavalcare la xenofobia e la paura degli immigrati, a maggior ragione se neri e musulmani. "65.000 migranti. È questa la previsione, secondo analisi governative, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non perde un colpo se si tratta dire lae la paura degli immigrati, a maggior ragione se neri e musulmani. "65.000 migranti. È questa la previsione, secondo analisi governative, ...

Advertising

globalistIT : - il_male82 : @bananas_antonio @lapalisse6 @VigilanzaT @LiaQuartapelle Ok, ma per quanto odiosa non si può sospendere una trasmis… - gjscco : RT @DavideRicci1973: Giorgia #Meloni cavalca l'onda populista contro l'emergenza immigrazione. La signorina finge di dimenticare che il suo… - Luigi78859490 : RT @DavideRicci1973: Giorgia #Meloni cavalca l'onda populista contro l'emergenza immigrazione. La signorina finge di dimenticare che il suo… - OttaviDeborah : RT @DavideRicci1973: Giorgia #Meloni cavalca l'onda populista contro l'emergenza immigrazione. La signorina finge di dimenticare che il suo… -