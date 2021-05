Melanoma: l’importanza dell’autoesame (Di mercoledì 19 maggio 2021) Rilanciamo l’approfondimento sul tema a cura di Emergency Live. Il Melanoma è una forma di tumore che colpisce più frequentemente la pelle e più sporadicamente occhi, mucose e genitali. Quello cutaneo deriva da trasformazioni tumorali dei melanociti, che costituiscono l’epidermide e hanno il compito di produrre melanina, un pigmento che ci protegge dagli effetti dannosi dei raggi solari Questa tipologia di cancro della pelle è uno dei meno comuni, ma allo stesso tempo se non trattato è uno dei più mortali. Infatti è la causa del 79% dei decessi per tumori alla pelle ma rappresenta solo il 4% di tali tipologie. Più dell’80% dei melanomi cutanei che insorgono ogni anno interessano in particolare popolazioni caucasiche, come quelle del Nord America, Europa e Oceania. Inoltre è molto frequente nella fascia d’età che va dai 35 ai 60 anni, ed è più raro durante ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) Rilanciamo l’approfondimento sul tema a cura di Emergency Live. Ilè una forma di tumore che colpisce più frequentemente la pelle e più sporadicamente occhi, mucose e genitali. Quello cutaneo deriva da trasformazioni tumorali dei melanociti, che costituiscono l’epidermide e hanno il compito di produrre melanina, un pigmento che ci protegge dagli effetti dannosi dei raggi solari Questa tipologia di cancro della pelle è uno dei meno comuni, ma allo stesso tempo se non trattato è uno dei più mortali. Infatti è la causa del 79% dei decessi per tumori alla pelle ma rappresenta solo il 4% di tali tipologie. Più dell’80% dei melanomi cutanei che insorgono ogni anno interessano in particolare popolazioni caucasiche, come quelle del Nord America, Europa e Oceania. Inoltre è molto frequente nella fascia d’età che va dai 35 ai 60 anni, ed è più raro durante ...

Advertising

romasociale : La campagna #CheckYourSkin nel mese di maggio intende porre l'attenzione sull'importanza della prevenzione al… - presasocial : Nonostante se ne parli sempre più, anche perché ci sono terapie sempre nuove che oggi rendono possibile la guarigio… - TerrinoniL : Melanoma, i controlli dimenticati in pandemia e l'importanza della prevenzione: l'intervista di Chiara Galiaz… - StAy61 : RT @UPdCG2012: Melanoma, i controlli dimenticati in pandemia e l'importanza della prevenzione: l'intervista di Chiara Galiazzo al professor… - bonsai_72 : RT @UPdCG2012: Melanoma, i controlli dimenticati in pandemia e l'importanza della prevenzione: l'intervista di Chiara Galiazzo al professor… -

Ultime Notizie dalla rete : Melanoma l’importanza Prevenzione del melanoma, l’importanza di controllare i nei DiLei