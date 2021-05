Melanoma, l’importanza della prevenzione (anche con spf 50+) (Di mercoledì 19 maggio 2021) Insieme alle molte patologie che sono state trascurate a causa della pandemia, c’è anche il melanoma, il più aggressivo dei tumori alla pelle e per il quale la prevenzione è particolarmente importante. Nel 2020 ci sono state circa 14.900 nuove diagnosi con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente (dati Fondazione Aiom). Molte visite di controllo sono state rimandate o annullate e, secondo i dati emersi dalla seconda edizione dell’Osservatorio “Gli Italiani e il melanoma”, indagine condotta da Doxapharma e promossa da Novartis, l’80% degli intervistati non ha ritenuto così importante fissare una visita per la mappatura dei nei. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 maggio 2021) Insieme alle molte patologie che sono state trascurate a causa della pandemia, c’è anche il melanoma, il più aggressivo dei tumori alla pelle e per il quale la prevenzione è particolarmente importante. Nel 2020 ci sono state circa 14.900 nuove diagnosi con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente (dati Fondazione Aiom). Molte visite di controllo sono state rimandate o annullate e, secondo i dati emersi dalla seconda edizione dell’Osservatorio “Gli Italiani e il melanoma”, indagine condotta da Doxapharma e promossa da Novartis, l’80% degli intervistati non ha ritenuto così importante fissare una visita per la mappatura dei nei.

Advertising

romasociale : La campagna #CheckYourSkin nel mese di maggio intende porre l'attenzione sull'importanza della prevenzione al… - presasocial : Nonostante se ne parli sempre più, anche perché ci sono terapie sempre nuove che oggi rendono possibile la guarigio… - TerrinoniL : Melanoma, i controlli dimenticati in pandemia e l'importanza della prevenzione: l'intervista di Chiara Galiaz… - StAy61 : RT @UPdCG2012: Melanoma, i controlli dimenticati in pandemia e l'importanza della prevenzione: l'intervista di Chiara Galiazzo al professor… - bonsai_72 : RT @UPdCG2012: Melanoma, i controlli dimenticati in pandemia e l'importanza della prevenzione: l'intervista di Chiara Galiazzo al professor… -

Ultime Notizie dalla rete : Melanoma l’importanza Melanoma, i controlli dimenticati in pandemia e l'importanza della prevenzione: l'intervista di Chiara Gal... La Repubblica