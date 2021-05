Meglio un delinquente italiano di una brava persona straniera? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non si finisce mai di scoprire quanto l'essere umano può comportarsi in maniera difforme dalla decenza. A Pavia il proprietario di una casa incontra il futuro inquilino, un cinquantenne nato all'estero e in Italia da 30 anni e gli dice: “No, mi sono sbagliato, io non affitto a stranieri. Si trovi un altro alloggio”. Al di là di tutto, sarei curioso di sapere perché questo proprietario di casa pavese non affitta a stranieri? Ha dei precedenti in proposito? Preferisce un delinquente italiano ad una brava persona straniera? Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non si finisce mai di scoprire quanto l'essere umano può comportarsi in maniera difforme dalla decenza. A Pavia il proprietario di una casa incontra il futuro inquilino, un cinquantenne nato all'estero e in Italia da 30 anni e gli dice: “No, mi sono sbagliato, io non affitto a stranieri. Si trovi un altro alloggio”. Al di là di tutto, sarei curioso di sapere perché questo proprietario di casa pavese non affitta a stranieri? Ha dei precedenti in proposito? Preferisce unad una

