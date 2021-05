Meghan Markle ecco il significato della maglietta che indossa (Di mercoledì 19 maggio 2021) Meghan Markle e il principe Harry si dedicano a diverse cause umanitarie da quando hanno lasciato la Famiglia Reale e si sono trasferiti negli Stati Uniti. L’ultimo progetto dei duchi di Sussex è un documentario dal titolo “The Me You Can’t See”, incentrato sul tema della salute mentale. Nel trailer Meghan indossa una maglietta dal Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 19 maggio 2021)e il principe Harry si dedicano a diverse cause umanitarie da quando hanno lasciato la Famiglia Reale e si sono trasferiti negli Stati Uniti. L’ultimo progetto dei duchi di Sussex è un documentario dal titolo “The Me You Can’t See”, incentrato sul temasalute mentale. Nel trailerunadal

Advertising

infoitcultura : Harry e Meghan Markle, anniversario di nozze: la nuova favola (senza castello) - leraccoonmorice : @bahnh0fzoo Non sono una persona misogina, e il mio main focus non è sicuramente quello di insultare Meghan Markle,… - ilona84010600 : RT @Si24it: #MeghanMarkle e il nuovo sgarbo al protocollo in visita al #TheHubbCommunityKitchen. LEGGI DI PIU': - cocoa_key : RT @vogue_italia: Il terzo anniversario è l'occasione per fare il punto della situazione - infoitcultura : Meghan Markle, la prima foto con Kate Middleton: all’epoca la Duchessa non conosceva ancora Harry -