MediterranEU | concluso il percorso dei “giovani che cambiano il mondo”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Supportare i, insegnandogli a trasformare le idee in iniziative concrete e sostenibili. Questo l’obiettivo di, incubatore di innovazione, realizzato dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale di Roma, che nel Mediterraneo sperimenta processi di collaborazione culturale, sociale, formativa ed economica; dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, che scommettono sul modello promosso dall’associazione Rumundu e da Stefano Cucca, suo fondatore. A rafforzare il progetto è la partnership con Rondine, la cui missione è rivolta al dialogo, alla comprensione e alla cooperazione trache arrivano da territori in guerra. Tutto nasce in Sardegna, ad Alghero, dove l’associazione Rumundu ha insediato una Social Innovation School e una Academy per operare su due binari: aiutare i ...