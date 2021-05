Mediaset sospende L’isola dei famosi? Ecco la verità (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un’Isola dei famosi che stenta a decollare, quella condotta da Ilary Blasi che per molti non si sta rivelando all’altezza del ruolo assegnatole, non lasciando abbastanza spazio alle vere dinamiche create da pochi naufraghi pur di seguire la scaletta del programma. Pochi ascolti e tanta noia E i due appuntamenti settimanali finora andati in onda non hanno mai raggiunto numeri importanti in termini di ascolti, per cui in vista delle battute finali ci si chiede come andrà a finire questa edizione del reality basato sulla sopravvivenza. A quanto è venuto fuori nelle ultime ore è previsto un nuovo cambio nella sua messa in onda; nella settimana che va dal 24 al 28 maggio infatti non ci saranno i due soliti appuntamenti settimanali, saltando quello di venerdì 28 maggio e permettendoci dunque di assistere alle peripezie dei naufraghi solo nella serata del 24 ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un’Isola deiche stenta a decollare, quella condotta da Ilary Blasi che per molti non si sta rivelando all’altezza del ruolo assegnatole, non lasciando abbastanza spazio alle vere dinamiche create da pochi naufraghi pur di seguire la scaletta del programma. Pochi ascolti e tanta noia E i due appuntamenti settimanali finora andati in onda non hanno mai raggiunto numeri importanti in termini di ascolti, per cui in vista delle battute finali ci si chiede come andrà a finire questa edizione del reality basato sulla sopravvivenza. A quanto è venuto fuori nelle ultime ore è previsto un nuovo cambio nella sua messa in onda; nella settimana che va dal 24 al 28 maggio infatti non ci saranno i due soliti appuntamenti settimanali, saltando quello di venerdì 28 maggio e permettendoci dunque di assistere alle peripezie dei naufraghi solo nella serata del 24 ...

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset sospende Chi c'era alla cerimonia del Premio Guido Carli. Tutti i premiati Un'Europa che sospende il patto di stabilità, che rivede le regole e che per affrontare unita la ... presidente del cda di Banca Monte dei Paschi di Siena; Fedele Confalonieri , presidente di Mediaset, ...

L'Ue sospende l'accordo sugli investimenti con la Cina L'Unione europea 'sospende i suoi sforzi' per la ratifica dell'accordo sugli investimenti siglato con la Cina a dicembre. Lo ha reso noto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, in un'intervista all'...

Isola dei Famosi flop. Mediaset sospende il programma TorreSette Mediaset boom: "Quando Conte romperà il silenzio" Il tecnico dell'Inter Antonio Conte sta tenendo con il fiato sospeso il mondo nerazzurro. Tuttavia a breve potrebbe svelare il suo futuro ...

Palinsesti Mediaset estate 2021: torna Temptation Island e arriva una nuova serie spagnola Palinsesti Mediaset estate 2021: torna Temptation Island e arriva una nuova serie spagnola e un'altra made in Germany e molto altro.

