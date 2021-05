McLaren | Lando Norris ha prolungato il suo contratto

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Laha ufficializzato il prolungamento deldi. Il pilota britannico classe 1999, è alla sua terza stagione in Formula Uno con la storica scuderia di Woking.resterà fino al 2024? Il team ha ufficializzato il prolungamento delcon il giovante talento. Il britannico è entrato nel programma della scuderia nel 2018 come test driver e pilota di riserva prima di diventare pilota ufficiale nella stagione 2019.è alla sua terza stagione in Formula Uno e ha già dimostrato di avere tutte le capacità per diventare una futura stella della federazione. Il britannico ha conquistato due podi con la scuderia di Woking che ha ...

Lando Norris sarà alla guida della McLaren anche nell'imminente futuro. Il giovane pilota britannico, che ha ben figurato in quest'inizio di stagione, ha infatti firmato il rinnovo del contratto. La McLaren ha annunciato oggi di aver rinnovato il contratto con Lando Norris. Si tratta di un accordo pluriennale di cui non è stata specificata la durata. Il 21enne inglese di Somerset fa parte del programma dal 2018. Alla vigilia del GP di Monaco si muovono le acque del mercato piloti, sebbene con un annuncio relativamente scontato: Lando Norris prolunga il contratto oltre la scadenza 2021, correrà dal 2022 e per gli anni successivi. Lando Norris esulta per l'annuncio dell'accordo con la McLaren per il rinnovo del contratto: nel 2022 sarà ancora un pilota della scuderia inglese. "Sono davvero contento di aver prolungato il mio rapporto"