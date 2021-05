Mbappé: “Siamo una grande squadra, puntiamo a vincere l’Europeo. Pallone d’Oro? Sarebbe fantastico” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Uno dei protagonisti dell’Europeo sarà Kylian Mbappé. L’attaccante del Psg ha dichiarato ai microfoni di Lci, una trasmissione francese, di voler conquistare anche questa competizione dopo essere diventati campioni del mondo nel 2018: “Siamo una grande squadra. L’obiettivo per una nazione come la nostra, con una grande tradizione calcistica, non può essere altro che vincere. Dovremo onorare questa maglia e rendere orgoglioso il popolo francese. Siamo pronti a dare il 100% – ha detto Mbappé – vincere Sarebbe un’impresa straordinaria. Credo sia il sogno di ogni calciatore, sicuramente è il mio. Siamo pronti. Abbiamo usato l’esperienza del 2018 per migliorare ulteriormente”. Sul ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Uno dei protagonisti delsarà Kylian. L’attaccante del Psg ha dichiarato ai microfoni di Lci, una trasmissione francese, di voler conquistare anche questa competizione dopo essere diventati campioni del mondo nel 2018: “una. L’obiettivo per una nazione come la nostra, con unatradizione calcistica, non può essere altro che. Dovremo onorare questa maglia e rendere orgoglioso il popolo francese.pronti a dare il 100% – ha dettoun’impresa straordinaria. Credo sia il sogno di ogni calciatore, sicuramente è il mio.pronti. Abbiamo usato l’esperienza del 2018 per migliorare ulteriormente”. Sul ...

Benzema torna tra i convocati della Francia: le parole di Deschamps Tutti abbiamo il diritto di sbagliare e non ho intenzione di rivelare cosa ci siamo detti, riguarda ... Thuram (Borussia 'Gladbach), Coman (Bayern Monaco), Mbappé (PSG), Griezmann (Barcellona), Giroud (...

