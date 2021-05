Max Bugani | Evitiamo i tribunali | sedetevi a un tavolo per salvare M5S

(Di mercoledì 19 maggio 2021) L’ultimo, estremo appello arriva da Max. Un volto storico del Movimento, che in queste ultime settimane sta cercando di mediare tra i 5 stelle e Rousseau. Un appello alla responsabilità di tutti gli attori in campo: “Io continuo a consigliare di sedersi intorno a une deporre l’ascia di guerra”. I margini sono risicati, ma sua convinzione è che il divorzio sia ancora evitabile, e che “soprattutto si possano evitare i”. Volano stracci nel Movimento. La diffida di Crimi, la risposta di Rousseau tramite Blog delle stelle, minacce di denuncia, il rischio di lunghissime battaglie legali. Come si è arrivati a questo punto?Quando parli a tua moglie o a tuo marito tramite l’avvocato, puoi stare sicuro che le cose potranno solo peggiorare. Io spero che dopo i vari sfoghi, finiscano le diffide e inizi il dialogo. Le ...

Perché non c'è la stessa indignazione anche condei 5 Stelle quando dice che voterà per Lepore?". Nel giro tra i banchi del mercato, dove molte serrande sono chiuse, la sindaca di San ..., storico colonnello regionale di M5s, è d'altronde uno che non ha mai nascosto le sue idee e ha sempre spinto il Movimento verso il campo progressista, intrattiene da mesi ottimi rapporti ...Il duello fra Matteo Lepore del Pd e Isabella Conti di Italia Viva. La sindaca di San Lazzaro spacca i Democratici ...La sindaca di San Lazzaro stamattina al mercatino rionale di San Ruffillo, si rivolge al rivale: "Non aveva 2mila volontari?". L'assessore: "Un'adesione straordinaria" ...