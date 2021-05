(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "I nostri ragazzi, durante questo anno scolastico, hanno pagato un prezzo molto elevato in termini di socialità e la vaccinazione ci aiuterà a rendere il rientro a scuola del prossimo settembre duraturo oltre che sicuro. Sono d'con il Ministroe auspico che, dopo la decisione dell'Ema, i mesi estivi vengano utilizzati pergli studenti dai dodiciin su. L'informazione preventiva di studenti e famiglie aiuterà a rendere questo passaggio più consapevole e sereno". Lo dice il presidente associazione nazionale, Antonello

Advertising

TV7Benevento : Maturità: Giannelli (presidi), 'd'accordo con Speranza, sì a vaccinare da 12 anni in su'... -

Ultime Notizie dalla rete : Maturità Giannelli

Metro

Vaccinare gli studenti per la"Ben vengano tutte le iniziative che contribuiscono a ...presidi L'ipotesi di un vaccino per i maturandi è stata accolta positivamente anche Antonello, ...... anche l'Associazione dei presidi, nella persona del presidente Antonello, supporta la ... Alessio D'Amato sulla campagna di vaccinazione in vista degli esami di, spiega all'Ansa: '...