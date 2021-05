Mattino Cinque parla del Governo, Monica Cirinnà: «Siete la tv di editore che ha un partito, attenzione». Raffica di repliche: «Inaccettabile. L’editore è Pier Silvio» – Video (Di mercoledì 19 maggio 2021) Mattino Cinque, Monica Cirinnà “Voi Siete la televisione di un editore che ha anche un partito politico“. La senatrice Pd Monica Cirinnà ha polemizzato così in diretta su Canale5. L’accusa, lanciata al conduttore e agli ospiti di Mattino Cinque, ha scatenato la bagarre. Durante il talk show dell’ammiraglia Mediaset si parlava dei poveri in aumento e delle code di persone costrette a ricorrere all’assistenza dell’associazione Pane Quotidiano. Alle obiezioni del conduttore su alcune negligenze governative (“Gli aiuti alle famiglie non sono arrivati, l’Inps ci ha messo mesi per far arrivare i bonus, mesi per la cassa integrazione… Glielo devo ricordare?“), la senatrice Pd ha dapprima ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 19 maggio 2021)“Voila televisione di unche ha anche unpolitico“. La senatrice Pdha polemizzato così in diretta su Canale5. L’accusa, lanciata al conduttore e agli ospiti di, ha scatenato la bagarre. Durante il talk show dell’ammiraglia Mediaset siva dei poveri in aumento e delle code di persone costrette a ricorrere all’assistenza dell’associazione Pane Quotidiano. Alle obiezioni del conduttore su alcune negligenze governative (“Gli aiuti alle famiglie non sono arrivati, l’Inps ci ha messo mesi per far arrivare i bonus, mesi per la cassa integrazione… Glielo devo ricordare?“), la senatrice Pd ha dapprima ...

