(Di mercoledì 19 maggio 2021) Quando mi hanno eletto al Quirinale "mipreoccupato perchè sapevo quanto era impegnativo il compito. Ma due cose mi hanno aiutato: ho ottimi collaboratori ma soprattutto il fatto che in italia in ...

Advertising

Quirinale : #Brescia, #Mattarella: Sono molto lieto di essere qui, per esprimere la vicinanza alla città e alla provincia di Br… - Radio1Rai : ??“Tra otto mesi il mio mandato di presidente termina. Io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi'. Lo dice i… - Corriere : Mattarella: «Io sono vecchio, tra 8 mesi il mio mandato termina e potrò riposarmi» - repubblica : Mattarella: 'Sono vecchio, fra otto mesi potrò riposarmi' - fisco24_info : Mattarella, io sono vecchio, tra 8 mesi mi posso riposare: 'Quando mi hanno eletto ero preoccupato per compito impe… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella sono

Entrando in una classe dell'Istituto scolastico, il Capo dello Stato alla domanda di un bambino ha detto: "quando mi è stato chiesto se ero disposto ad essere eletto mipreoccupato perchè ...Almeno per le Regioni in zona gialla , che al momentotutte tranne una. La Valle D'Aosta , ... dopo la firma del presidente della Repubblica Sergiosul decreto legge relativo alle ...Mattarella esclude il secondo mandato: "Sono vecchio, tra 8 mesi mi potrò riposare". Politica - Il presidente della repubblica agli alunni di una scuola primaria di Roma ...Il capo dello Stato era stato a Brescia nel 2016, per onorare Martinazzoli. L'invito espresso alla Statale di Brescia e poi ripetuto davanti alla Vittoria Alata è a stare uniti e «ricominciare insieme ...