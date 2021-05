Advertising

ilfattoblog : Mattarella esclude il bis - zemmu : RT @NatangeloM: Mattarella esclude il bis #mattarella #quirinale #bis #lundini #valeriolundini @valeriolundini #webcomic #fumettiitaliani… - eisterman96 : RT @NatangeloM: Mattarella esclude il bis #mattarella #quirinale #bis #lundini #valeriolundini @valeriolundini #webcomic #fumettiitaliani… - SaverioAmoretti : RT @NatangeloM: Mattarella esclude il bis #mattarella #quirinale #bis #lundini #valeriolundini @valeriolundini #webcomic #fumettiitaliani… - StefanoBornia : RT @NatangeloM: Mattarella esclude il bis #mattarella #quirinale #bis #lundini #valeriolundini @valeriolundini #webcomic #fumettiitaliani… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella esclude

Elezione Presidente Repubblica 2022,rinuncia: i possibili nomi Sebbene sia ancora presto, sono già diversi i nomi in circolazione sul possibile successore di. Negli ultimi ...In sostanza, dicono in Parlamento,il bis e, indirettamente, avvicina le elezioni politiche nel 2022.Il coprifuoco ha le ore contate. Se da oggi scatterà alle 23 e dal 24 a mezzanotte, a partire del 21 giugno il limite orario per il rientro a casa sarà infatti solo un ricordo.«Il tasso del 15% di persone completamente vaccinate in Italia è un buon punto di partenza ma in Usa non sarebbe sufficiente per cambiare le linee guida sulle restrizioni": è il consiglio dell’immunol ...