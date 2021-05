Matrimonio Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti | dopo tanti anni il retroscena sul perché hanno divorziato

Leggi su viaggiarealverde

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Un sorriso splendente che riempie la tv, quello della simpaticissima, che vediamo sempre allegra e pronta alla battuta, amata per la sua semplicità ma che nella sua vita ha avuto la sua dose di dolori come tutti. La fine delL’abbiamo conosciuta quando giovanissima ha sposato il celebre cantante, dueaver dato alla luce, nel 1996, la loro figlia Aurora; una coppia bellissima che purtroppo si è separata nel 2002 e hadefinitivamente nel 2009. In quel periodoha attraversato uno dei momenti più bui della sua vita, allontanata dagli affetti e persino dalla sua stessa madre quando è entrata in una sorta di setta che le aveva fatto letteralmente il ...