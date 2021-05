Matrimoni 2021: cerimonie dal 15 giugno, le regole per la ripartenza (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nuovi aggiornamenti sul fronte dei Matrimoni nel 2021 arrivano dalla cabina di regia riunita a Palazzo Chigi nella giornata di lunedì 17 maggio, e in seguito dal Consiglio dei ministri, riunitosi per varare il nuovo decreto con le riaperture. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, tante coppie italiane in procinto di sposarsi si domandano quando si potranno riprendere i ricevimenti delle nozze. Finalmente spunta una data: il 15 giugno potranno riprendere i festeggiamenti per i Matrimoni, ma la partecipazione dovrà richiedere l’esibizione del “green pass”. Finalmente oggi, mercoledì 19 maggio, entra in vigore il Decreto Riaperture bis, che conferma la ripartenza dal 15 giugno delle cerimonie nuziali. Decreto Riaperture bis in Gazzetta: coprifuoco, ristoranti, green ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nuovi aggiornamenti sul fronte deinelarrivano dalla cabina di regia riunita a Palazzo Chigi nella giornata di lunedì 17 maggio, e in seguito dal Consiglio dei ministri, riunitosi per varare il nuovo decreto con le riaperture. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, tante coppie italiane in procinto di sposarsi si domandano quando si potranno riprendere i ricevimenti delle nozze. Finalmente spunta una data: il 15potranno riprendere i festeggiamenti per i, ma la partecipazione dovrà richiedere l’esibizione del “green pass”. Finalmente oggi, mercoledì 19 maggio, entra in vigore il Decreto Riaperture bis, che conferma ladal 15dellenuziali. Decreto Riaperture bis in Gazzetta: coprifuoco, ristoranti, green ...

