Massa arbitra la finale di Coppa Italia fra Atalanta – Juventus. Designazione favorevole ai bianconeri. Ecco i precedenti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Inopportuna la Designazione di Massa per la finale di Coppa Italia fra Atalanta – Juventus. Per non dimenticare tralasciamo quanto combinato dall’internazionale di Imperia in Inter – Napoli (XII giornata) ma pare proprio che l’ennesima scelta di Rizzoli non pare proprio azzeccata dopo i fatti arbitrali di Juventus – Inter. Solo in questa stagione Massa ha diretto 4 volte i bianconeri in campionato e solo la gara di Firenze con la Fiorentina non ha lasciato strascichi polemici. In 18 gare i bianconeri hanno perso solo 2 volte. Ecco il dettaglio di tutte le gare in A di Massa con la Juventus. Massa I ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 maggio 2021) Inopportuna ladiper ladifra. Per non dimenticare tralasciamo quanto combinato dall’internazionale di Imperia in Inter – Napoli (XII giornata) ma pare proprio che l’ennesima scelta di Rizzoli non pare proprio azzeccata dopo i fattili di– Inter. Solo in questa stagioneha diretto 4 volte iin campionato e solo la gara di Firenze con la Fiorentina non ha lasciato strascichi polemici. In 18 gare ihanno perso solo 2 volte.il dettaglio di tutte le gare in A dicon laI ...

