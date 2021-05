Mariano Catanzaro corteggia l’opinionista Tommaso Zorzi?

(Di mercoledì 19 maggio 2021)intervistato a Trends&Celebrities – su RTL102.5 News ha svelato il suo debole nei confronti di. Come reagiràde L’Isola dei Famosi?, primatore e poi ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex gieffino, è stato intervistato a Trends&Celebrities – su RTL102.5 News. Il modello e influencer ha ammesso che gli piacede L’Isola dei Famosi e ha raccontato di essere preso da lui mentalmente. “Mi piace di testa, è una persona splendida e ci ...

Advertising

verogossipnews : Le rivelazioni di Mariano Catanzaro su Tommaso Zorzi le trovate facendo #swipeup nelle nostre #igstories… - lellleeej : @SpockEva L'intervista da min 5?? - eliscimmiotta : Io lo dico: se Mariano Catanzaro va al gfvip sono disposta a cacciare tutte mail per portarlo alla vittoria - er_triv : - zazoomblog : Mariano Catanzaro attratto da Tommaso Zorzi: la confessione - #Mariano #Catanzaro #attratto #Tommaso… -

Ultime Notizie dalla rete : Mariano Catanzaro

... sarà introdotto dalla presentazione del Centro studi da parte di LuigiGuzzo, docente di storia del diritto canonico e dei bene ecclesiastici dell'Umg di. A seguire le relazioni ...L'ex tronista confessa i suoi sentimenti per Tommaso 'mi fa stare bene, ci sentiamo da tempo'. E poi arriva la dichiarazione che non ti aspetti. Oggiospite di Francesco Fredella su RTL 102.5 ha confessato di essere attratto da Tommaso Zorzi . L'ex tronista ha rivelato che lui e l'opinionista de L'Isola dei Famosi si stanno ...Torna l’ex tronista di Uomini e Donne, che fa una confessione inaspettata. Lui e Tommaso Zorzi hanno iniziato a sentirsi dopo il GF Vip: “Sono attratto dalla sua testa e dal suo modo di essere. Se son ..."Un secolo dei nuovi martiri". Sarà il tema del convegno promosso dal Centro per gli studi etici, sociali, giuridici e religiosi dell'arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, in programma domani, alle ore ...