Maria De Filippi, clamorosa proposta per Giacomo Czerny (Di mercoledì 19 maggio 2021) Maria De Filippi spiazza Giacomo Czerny nella nuova registrazione di Uomini e Donne: la clamorosa proposta per il tronista. Maria De Filippi non smette di stupire. La conduttrice, nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, ha spiazzato tutti facendo una clamorosa offerta a Giacomo Czerny. La conduttrice ama circondarsi di persone in cui L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 19 maggio 2021)Despiazzanella nuova registrazione di Uomini e Donne: laper il tronista.Denon smette di stupire. La conduttrice, nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, ha spiazzato tutti facendo unaofferta a. La conduttrice ama circondarsi di persone in cui L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

vale_enne : Questa lettera vorrei la leggesse l Maria de Filippi #chilhavisto - PasqualeMarro : #MariaDeFilippi, clamorosa notizia, al suo posto arriva #CanYaman - saralagrec4 : RT @comedicoio__: Non è Amici di Maria De Filippi, ma Amici di Tommaso Zorzi - jesuisllaura : Se vi lasciate dovete chiamare Maria De Filippi non me - _La_Lu_1979_ : Ma se chiamassimo Maria De Filippi per aprire la ??? #chilhavisto -