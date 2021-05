Marcucci | Errori da Letta-Conte E sulla Raggi

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci sono le amministrative e “un’impostazione sbagliata” da parte di Enricoe Giuseppe. Ma c’è anche l’assenza di donne del Pd in corsa nelle grandi città che è “una triste realtàquale riflettere”. Intervistato da Affaritaliani.it, il senatore dem Andreamette in fila le questioni che riguardano il suo partito. Ma parla anche del Governo Draghi dal quale si aspetta “tempi più celeri sui ristori”. Quanto alla partita del Quirinale – proprio oggi il presidente... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Marcucci Errori

Parole che fanno sussultare Andrea: "Coloro che hanno dubbi sul disegno di legge non vanno ... Ormai siamo fuori tempo massimo, nonostante dubbi, limiti ednon possiamo rischiare di ...... ha ricordato. Inoltre l'ex capogruppo a Palazzo Madama si è detto sì disposto anche a votare così come è il ddl, "con tutti i suoi limiti e con tutti glicommessi". Il Pd, però, non ...Intervista di Affari al senatore dem Marcucci che sul Campidoglio dice: "Raggi al ballotaggio? Iipotesi dell'irrealtà. Ma comunque sarebbe difficile sostenerla" ...Il Senatore del Partito Democratico, Andrea Marcucci: «Ora legge proporzionale con soglia di sbarramento alta». Orlando: «Conte darebbe un alto ...