Mamma uccide i figli di 9 e 7 anni e confessa | “Me l’hanno detto delle voci”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) All'arrivo degli agenti nella sua casa a Tempe, in Arizona, Yui Inoue, 40, avrebbeto immediatamente l'omicidio dei. "Me l'hannole", le parole che la donna ha affidato ai poliziotti intervenuti subito dopo la chiamata che la stessaaveva fatto per denunciare l'accaduto. Quando gli agenti sono entrati in casa si sono trovati dinanzi ai corpicini dei duedella donna, una bambina di 9e un bambino di 7, ormai senza vita. Sul corpo c'erano evidenti segni di violenza, con segni di piccole amputazioni, che hanno spinto i poliziotti a ipotizzare immediatamente che la morte dei due potesse essere stata provocata da qualcuno. A quel punto Yui Inoue, che poco prima aveva spiegato di aver sentito ...

Advertising

malinconicaluna : RT @ccodiceabarre: se la scuola non mi uccide lo fa mia mamma - laLopezNimri : @restancoraunpo_ Io che voglio parlare, ma se lo faccio mia mamma mi uccide perché la sceglierei ?? - malayga_ : sono già le 11 mia mamma mi uccide - GUERRIERA110 : Mamma uccide i figli di 9 e 7 anni e confessa alla polizia: «Me lo hanno chiesto le voci» - lorena_lorena57 : @uraniopovero_ @noitre32 Se la notizia è reale, io sono una mamma e una nonna e non posso sentire che uno uccide un… -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma uccide

Fanpage.it

... Mikhail "Christo" Troykovich, che grazie ai suoi uominiRoss e tiene in ostaggio la donna ... politica, attualità), in onda alle 21.20 su Rete 4 Buongiorno,! (fiction serie tv), in onda ...I due piccoli corpi, con le viscere completamente fuori dal corpo, giacevano morti accanto alla- viva - sdraiati sul letto nuziale. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi chiamati dal papà,...Sarebbe stata spinta da alcune voce la donna di 40 anni che a Tempe in Arizona, negli Usa, ha ucciso i figli di 9 e 7 anni ...Gabriel Robert Marincat, 25 anni, ha confessato l'omicidio della bimba di 18 mesi, Sharon, morta nel gennaio scorso in un appartamento di Cabiate (Como). L'ex compagno della ...