Maestra licenziata dopo foto hard, chi diffuse gli scatti si scusa: 'Ho sbagliato, non volevo farle del male' (Di mercoledì 19 maggio 2021) commenta 'Ho sbagliato a condividere quelle foto, non volevo farle del male. Il Tribunale mi ha fornito un'occasione di crescita'. Parla così il 29enne che, nel Torinese, diffuse nella chat degli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 maggio 2021) commenta 'Hoa condividere quelle, nondel. Il Tribunale mi ha fornito un'occasione di crescita'. Parla così il 29enne che, nel Torinese,nella chat degli ...

a42nno : RT @MediasetTgcom24: Maestra licenziata dopo foto hard, chi diffuse gli scatti si scusa: 'Ho sbagliato, non volevo farle del male' https:/… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Maestra licenziata dopo foto hard, chi diffuse gli scatti si scusa: 'Ho sbagliato, non volevo farle del male' https:/… - antoine_dsy : RT @MediasetTgcom24: Maestra licenziata dopo foto hard, chi diffuse gli scatti si scusa: 'Ho sbagliato, non volevo farle del male' https:/… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Maestra licenziata dopo foto hard, chi diffuse gli scatti si scusa: 'Ho sbagliato, non volevo farle del male' https:/… - MediasetTgcom24 : Maestra licenziata dopo foto hard, chi diffuse gli scatti si scusa: 'Ho sbagliato, non volevo farle del male'… -