Madame canta “La Cura” di Franco Battiato | l’omaggio commovente al Maestro VIDEO

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ancora dobbiamo effettivamente somatizzare la notizia che ci è arrivata ieri mattina. La morte delnon può che aver lasciato un vuoto incommensurabile nel nostro cuore, come accade solo per i più grandi. Non si tratta della solita, semplice e scontata retorica. Ilutore ha ispirato le generazioni che hanno avuto modo di ascoltare la sua arte, di leggere i suoi testi mai scontati. È stato la colonna sonora della vita degli italiani nell’arco di oltre cinquant’anni di carriera. Anche i più giovani hanno amatoe certamente molti artisti contemporanei hanno attinto dalla sua discografia per lasciarsi ispirare. Tra questi, anche per sua stessa ammissione, c’è. La giovanissimante vicentina sta in ...