Ma sarà proporzionale o maggioritario? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tutti sappiamo che le emergenze sono altre. Sociale, economica e, purtroppo, ancora sanitaria. Ma sappiamo, altresì, che la politica non si può arrestare e prosegue il suo cammino, anche se accidentato e sempre più balbettante. Un esempio calzante, al riguardo, riguarda proprio la legge elettorale, “la madre di tutte le leggi”, per dirla con un grande cattolico democratico, Mino Martinazzoli. Purtroppo noi sappiamo, ormai da tempo, che le leggi elettorali sono il frutto delle convenienze momentanee e dell’opportunismo di partito in quel particolare momento politico. Gli esempi, al riguardo, si sprecano persino. È appena sufficiente scorrere le cronache concrete del principale partito della sinistra italiana in questi ultimi mesi, il Partito democratico, per rendersene conto. Con il governo giallo/rosso la segreteria nazionale di quel partito era seccamente e strenuamente a difesa del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tutti sappiamo che le emergenze sono altre. Sociale, economica e, purtroppo, ancora sanitaria. Ma sappiamo, altresì, che la politica non si può arrestare e prosegue il suo cammino, anche se accidentato e sempre più balbettante. Un esempio calzante, al riguardo, riguarda proprio la legge elettorale, “la madre di tutte le leggi”, per dirla con un grande cattolico democratico, Mino Martinazzoli. Purtroppo noi sappiamo, ormai da tempo, che le leggi elettorali sono il frutto delle convenienze momentanee e dell’opportunismo di partito in quel particolare momento politico. Gli esempi, al riguardo, si sprecano persino. È appena sufficiente scorrere le cronache concrete del principale partito della sinistra italiana in questi ultimi mesi, il Partito democratico, per rendersene conto. Con il governo giallo/rosso la segreteria nazionale di quel partito era seccamente e strenuamente a difesa del ...

Advertising

GaudericoPrimo : @ufromthecity Cerca di studiare che è importante, la felicità ad esame vinto sarà direttamente proporzionale alla f… - pemar2 : @RobbinWords @teoxandra Finché si fanno leggi elettorali studiate appositamente per impedire agli avversari di vinc… - LucRossi1 : @FraSRo1 @Corriere No. Sarà la legge elettorale che decideranno prima a determinare che giochi di palazzo vi sarann… - AM_Porta : Si parlava di proporzionale o maggioritario nel PD. Magari intendeva dire che sarà uno spartiacque 'nel PD'... tra… - FEDERVIG466441 : @__Fausta__ld Se il termine 'calpestato' è quello più appropriato, allora la distanza che prenderei sarebbe in misu… -

Ultime Notizie dalla rete : sarà proporzionale Pd - M5s, ecco perché l'alleanza non decolla Sarà un caso, ma anche il sacro fuoco per il maggioritario, che stava cominciando a contagiare una parte dei dem, inizia a spegnersi. E un po' tutti battono la ritirata sul proporzionale . Per la ...

Il debriefing post GP Spagna: 'equilibri', la parola d'ordine del Mondiale 2021 ...in curva rappresenta la capacità di sfruttare il grip degli pneumatici ed è proporzionale alle ... Sarà, più che mai, una questione di dettagli. Tecnici, sportivi ed organizzativi. Set - up sempre ...

Legge elettorale, Alfieri (Base riformista): "Dopo l'emergenza, il Pd deve puntare a un sistema proporzionale" la Repubblica un caso, ma anche il sacro fuoco per il maggioritario, che stava cominciando a contagiare una parte dei dem, inizia a spegnersi. E un po' tutti battono la ritirata sul. Per la ......in curva rappresenta la capacità di sfruttare il grip degli pneumatici ed èalle ..., più che mai, una questione di dettagli. Tecnici, sportivi ed organizzativi. Set - up sempre ...