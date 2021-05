“Ma che dolcezza!” Chiara Ferragni | il piccolo Leone è già fidanzato E scatta il ‘bacino’ con Nina | “Sono un amore”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 maggio 2021)Luciasi è “”. SI fa per dire, si scherza, ma dopo il “bacio” di ieri, oramai è realtà! Tutto inizia con una bella gita di, la mamma Marina Di Guardo e il fantastico, di tre anni. La bella famigliola ha trascorso qualche ora di relax in un noto agriturismo lombardo. Il figlio di Fedez, amante della natura, ha giocato tra caprette e coniglietti. Ma il bimbo non era solo, anzi in ottima compagnia. Ogni volta che visitano l’agriturismo,gioca con una bimba di nome. Nelle immagini condivise oggi su Instagram da, i due bimbi giocano insieme, camminano mano nella mano e si scambiano perfino unbacio. “Love”, commenta ironica ...