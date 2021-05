L’ultimo scempio della sinistra: per il deputato Pd il ricordo della marocchinate è una “sceneggiata razzista” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci risiamo: anche la celebrazione di Potenza Picena, organizzata dall’Associazione Nazionale Vittime delle marocchinate. E a cui un gruppo di cittadini ha deciso di aderire unitamente all’Assessore alla Cultura Tommaso Ruffini, finisce nel mirino delle polemiche della sinistra. Cosa non si farebbe pur di rinnegare la storia: pur di inginocchiarsi al politically correct e invocare i dogmi dell’antifà militante, ancora oggi c’è chi arriva a profanare il ricordo e la sua celebrazione. Distorcendo il racconto del passato e offendendo il sacrificio delle sue vittime. Un tema tragico, quello delle marocchinate che, ancora una volta, vede furoreggiare la sinistra revisionista fuori luogo e a tutti i costi. marocchinate, da sinistra ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci risiamo: anche la celebrazione di Potenza Picena, organizzata dall’Associazione Nazionale Vittime delle. E a cui un gruppo di cittadini ha deciso di aderire unitamente all’Assessore alla Cultura Tommaso Ruffini, finisce nel mirino delle polemiche. Cosa non si farebbe pur di rinnegare la storia: pur di inginocchiarsi al politically correct e invocare i dogmi dell’antifà militante, ancora oggi c’è chi arriva a profanare ile la sua celebrazione. Distorcendo il racconto del passato e offendendo il sacrificio delle sue vittime. Un tema tragico, quello delleche, ancora una volta, vede furoreggiare larevisionista fuori luogo e a tutti i costi., da...

