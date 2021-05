Lorenzo Musetti, vita privata e carriera: tutto sul giovane tennista italiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Insieme a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti è attualmente considerato una dei giovani talenti del tennis italiano. A soli 19 anni è già un grande campione. L’atleta sta gareggiando in questi giorni, nel torneo ATP 250 di Lione. Proprio ieri, 18 maggio 2021, ha battuto Felix Auger-Aliassime, ventunesimo della classifica ATP. Scopriamo qualcosa di più su Lorenzo Musetti. Lorenzo Musetti età altezza peso fidanzata Il ragazzo è nato a Carrara, Toscana, nel marzo del 2002. A soli 19 anni ha già raggiunto grandi traguardi. L’atleta è alto 185 cm e pesa circa 75 kg. Lorenzo ha un profilo Instagram (@lore Musetti) dove pubblica tante foto legate al tennis. Musetti ha due tatuaggi sul corpo che riflettono la sua passione: una ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Insieme a Jannik Sinner,è attualmente considerato una dei giovani talenti del tennis. A soli 19 anni è già un grande campione. L’atleta sta gareggiando in questi giorni, nel torneo ATP 250 di Lione. Proprio ieri, 18 maggio 2021, ha battuto Felix Auger-Aliassime, ventunesimo della classifica ATP. Scopriamo qualcosa di più suetà altezza peso fidanzata Il ragazzo è nato a Carrara, Toscana, nel marzo del 2002. A soli 19 anni ha già raggiunto grandi traguardi. L’atleta è alto 185 cm e pesa circa 75 kg.ha un profilo Instagram (@lore) dove pubblica tante foto legate al tennis.ha due tatuaggi sul corpo che riflettono la sua passione: una ...

