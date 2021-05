L'Ordine del Santo Sepolcro e la parità dei sessi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fatto sta che invece sul Vangelo (Matteo 10, 34) leggo che Gesù dichiarò: 'Non sono venuto a portare pace ma una spada'. Qui qualcuno deve avere un certo gusto del paradosso; o Gesù o il monsignore, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fatto sta che invece sul Vangelo (Matteo 10, 34) leggo che Gesù dichiarò: 'Non sono venuto a portare pace ma una spada'. Qui qualcuno deve avere un certo gusto del paradosso; o Gesù o il monsignore, ...

Advertising

FBiasin : 'Ieri il padre dell'Under 21 azzurro #Scamacca è entrato a #Trigoria con una spranga, indossava una felpa del… - borghi_claudio : @Lymond15 Sto proponendo ordine del giorno in modo tale da almeno arrivare ad una votazione in aula. Il voto in com… - borghi_claudio : @BufaloEma Per capirsi, questo è l'ordine del giorno. - VitaInnamorato : RT @PBerizzi: Forza Nuova lancia la manifestazione fascista del 22 maggio a #Roma con un video auto-celebrativo degli scontri in piazza con… - UberVexx : @Ted0foro Quindi se una bella fetta del mondo imprenditoriale (interessi economici forti e potere contrattuale enor… -