Londra, trans condannato a 22 anni per pedofilia: decine le vittime (Di mercoledì 19 maggio 2021) Londra, 19 mag – Una donna trans che ha abusato sessualmente di alcune bambine di quattro anni per un interminabile periodo è stata infine condannata a 22 anni di carcere. Londra, trans condannato per pedofilia Jessica Brennan, che prima di cambiare sesso si chiamava Allan Brennan, ha dapprima curato e poi abusato sessualmente di quattro bambini tra il 1998 e il 2016. Il 54enne ha anche tentato di stuprare un altro bambino e un’altra ragazza è stata oggetto di abusi sistematici nel corso di un decennio”. Una delle vittime ha detto di aver sofferto di attacchi di ansia dopo l’abuso e di conseguenza aveva assunto antidepressivi. Un’altra vittima è stata costretta a ricorrere alle cure degli psicologi a causa dell’ansia, dicendo di aver ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 maggio 2021), 19 mag – Una donnache ha abusato sessualmente di alcune bambine di quattroper un interminabile periodo è stata infine condannata a 22di carcere.perJessica Brennan, che prima di cambiare sesso si chiamava Allan Brennan, ha dapprima curato e poi abusato sessualmente di quattro bambini tra il 1998 e il 2016. Il 54enne ha anche tentato di stuprare un altro bambino e un’altra ragazza è stata oggetto di abusi sistematici nel corso di un decennio”. Una delleha detto di aver sofferto di attacchi di ansia dopo l’abuso e di conseguenza aveva assunto antidepressivi. Un’altra vittima è stata costretta a ricorrere alle cure degli psicologi a causa dell’ansia, dicendo di aver ...

mirella2spa : RT @IlPrimatoN: Brennan è stato indicato come Allan dalla corte ma si identifica come Jessica - angelo7milano : RT @IlPrimatoN: Brennan è stato indicato come Allan dalla corte ma si identifica come Jessica - SoniaLaVera : RT @IlPrimatoN: Brennan è stato indicato come Allan dalla corte ma si identifica come Jessica - IlPrimatoN : Brennan è stato indicato come Allan dalla corte ma si identifica come Jessica -

