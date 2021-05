Lombardia: Fontana incontra prefetti, 'ok a tavolo per sicurezza sul lavoro' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Milano, 19 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo deciso di istituire un tavolo di lavoro composto da Regione, Prefetture lombarde, sindacati Cgil, Cisl, Uil, Inail, Assolombarda, Confartigianato, Unione artigiani, Api, Assoimpredil/Ance, che si riunisca con regolarità e con l'obiettivo di un maggior coordinamento delle azioni già in campo sul tema dei controlli e della sicurezza e salute dei lavoratori, con particolare attenzione alle differenti criticità e necessità a livello provinciale". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della riunione che si è tenuta questo pomeriggio in prefettura a Milano, con il prefetto Renato Saccone, quelli delle altre province lombarde e ai rappresentanti delle parti sociali che hanno competenza in materia di sicurezza nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Milano, 19 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo deciso di istituire undicomposto da Regione, Prefetture lombarde, sindacati Cgil, Cisl, Uil, Inail, Assolombarda, Confartigianato, Unione artigiani, Api, Assoimpredil/Ance, che si riunisca con regolarità e con l'obiettivo di un maggior coordinamento delle azioni già in campo sul tema dei controlli e dellae salute dei lavoratori, con particolare attenzione alle differenti criticità e necessità a livello provinciale". Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio, al termine della riunione che si è tenuta questo pomeriggio in prefettura a Milano, con il prefetto Renato Saccone, quelli delle altre province lombarde e ai rappresentanti delle parti sociali che hanno competenza in materia dinel ...

Advertising

Maxdero : FONTANA: “ARIA SPA SCELTA SBAGLIATA”. AMMESSO L’ERRORE, ORA NE RISPONDA. Fontana apre gli occhi e ammette l’eviden… - StefanoIncocci2 : RT @CassioMagistris: Camici: difesa Fontana deposita carte, 'soldi della madre'. in lombardia il pool mani pulite nn avrebbe mai creduto a… - TV7Benevento : Lombardia: Fontana incontra prefetti, 'ok a tavolo per sicurezza sul lavoro' (2)... - TV7Benevento : Lombardia: Fontana incontra prefetti, 'ok a tavolo per sicurezza sul lavoro'... - DomaniGiornale : Caso #Fontana, la difesa: 'Nuovo conto in #Svizzera, ma era della madre' #Lombardia -