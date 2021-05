Lombardia: De Corato (Fdi), 'in arrivo pistole al peperoncino e dissuasori per la polizia locale' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Milano, 19 mag.(Adnkronos) - "Le polizie locali potranno dotarsi di alcuni strumenti di autodifesa, come il dissuasore di stordimento a contatto e la pistola al peperoncino, oltre ad altri dispositivi come i guanti anti-taglio e i termoscanner". Lo comunica l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, facendo riferimento all'approvazione della 'legge di modifica ordinamentale' votata ieri al Pirellone, attraverso la quale, con il cambiamento del testo dell'articolo 23 della legge 6/2015, queste novità saranno attuabili. "Tengo a evidenziare -prosegue l'assessore- che si tratta di dotazioni per difesa e non per offesa: vogliamo evitare che i nostri agenti debbano ritrovarsi ad avere un 'corpo a corpo' con l'esagitato di turno, senza possedere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Milano, 19 mag.(Adnkronos) - "Le polizie locali potranno dotarsi di alcuni strumenti di autodifesa, come il dissuasore di stordimento a contatto e la pistola al, oltre ad altri dispositivi come i guanti anti-taglio e i termoscanner". Lo comunica l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione edi Regione, Riccardo De, facendo riferimento all'approvazione della 'legge di modifica ordinamentale' votata ieri al Pirellone, attraverso la quale, con il cambiamento del testo dell'articolo 23 della legge 6/2015, queste novità saranno attuabili. "Tengo a evidenziare -prosegue l'assessore- che si tratta di dotazioni per difesa e non per offesa: vogliamo evitare che i nostri agenti debbano ritrovarsi ad avere un 'corpo a corpo' con l'esagitato di turno, senza possedere ...

